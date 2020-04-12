«كورونا» يقسم الهند إلى 3 مناطق - حمراء وبرتقالية وخضراء

المصدر: نيودلهي - د. ب.أ

أفادت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية أنه من المرجح أن تقسم الحكومة الهندية البلاد إلى ثلاث مناطق - حمراء وبرتقالية وخضراء حسب شدة تفشي فيروس كورونا- خلال فترة تمديد الإغلاق المقترحة وقد تسمح ببعض الخدمات للعمل في المناطق الآمنة، وفقا لأشخاص لا يرغبون في الكشف عن هويتهم.

وذكرت الصحيفة أنه لن يتم السماح بأي نشاط في المناطق الحمراء والتي تم فيها اكتشاف عدد كبير من الحالات أو المناطق التي تم الإعلان عنها كنقاط ساخنة.

وأضافت أن المنطقة البرتقالية، والتي اكتشف بها حالات قليلة في الماضي دون زيادة في عدد الإصابات، سيتم السماح فيها بأنشطة مثل تشغيل محدود لوسائل النقل العام. وقال التقرير إن المناطق الخضراء ستكون تلك التي لم يتم اكتشاف حالات بها.

ويبدو أن الإغلاق على مستوى البلاد، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 14 من الشهر الجاري، سيجري تمديده لمدة أسبوعين آخرين حتى نهاية أبريل بعد وجود إجماع بين الولايات يوم السبت على استمرار القيود.

ولم يصدر عن الحكومة إعلان رسمي بعد بشأن التمديد.