شركة سورية تعلن موعد طرح دواء لـ"كورونا" بسعر 13 دولاراً

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أعلنت شركة ابن حيان السورية، اليوم الخميس، طرح دواء مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقلت إذاعة "شام إف إم" السورية عن مدير شركة "ابن حيان" للصناعات الدوائية السورية، الدكتور رشيد الفيصل، تصريحات أعلن فيها سعر الدواء الجديد وموعد توافره بالأسواق.

وبحسب الدكتور الفيصل، فإن سعر العبوة الواحدة (30 حبة) من دواء الكلوروكين، والتي تستخدم في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، هو 6800 ل.س للمواطنين في سوريا، أي ما يقرب من 13 دولاراً أميركياً.

وبحسب الإذاعة، فإنه من المتوقع أن يتوفر الدواء في الأسواق خلال الاسبوع المقبل عن طريق وزارة الصحة السورية.