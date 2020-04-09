بالفيديو.. مشهد حزين لنقل أطباء مصريين مصابين بـ "كورونا"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

وثق أهالي مدينة دكرنس المصرية مشهداً حزيناً لنقل عدد من أطباء مستشفى الصدر في المدينة، بعد اكتشاف إصابة 13 من الطاقم الطبي للمستشفى بفيروس "كورونا المستجد".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر عملية نقل الأطباء المصابين في سيارات الإسعاف إلى مستشفى العزل الصحي بحراسة من قوات الشرطة المصرية، ووسط دعوات وبكاء الأهالي الذين عبروا عن حزنهم، والذين علق بعضهم قائلاً: "تحية للجيش الأبيض.. إنتوا غاليين علينا".

وتم الإعلان عن إغلاق مستشفى صدر دكرنس بدءاً من صباح اليوم الخميس ولمدة 3 أيام لتعقيمه بعد اكتشاف الإصابات بفيروس كورونا.