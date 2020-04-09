بالفيديو.. "ديسباسيتو" وتنس.. بلكونات المصريين وقت حظر "كورونا"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

حول عدد من المصريين شرفات بيوتهم (البلكونات) وقت حظر التجوال المفروض بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد" إلى كرنفال للعزف والرياضة والاحتفال وحتى السينما، حيث أصبحت "البلكونات" هي المتنفس الذين من خلاله يتمكن البعض من قضاء بعض الأنشطة الترفيهية.

وفي هذا السياق، انتشر مقطع فيديو لشاب من مدينة الاسكندرية يعزف أغنية "ديسباسيتو" في "البلكونة" على الكمنجة الخاصة به بينما يتابعه الجيران ويشجعونه ويصفقون له عقب الانتهاء من العزف.

وفي محاولة للتعويض عن إغلاق النوادي الرياضية، لجأ بعض الشباب، في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى البلكونة لممارسة رياضة التنس، حيث لجأ شابان يقف كل منهم في "البلكونة" الخاصة به، والتي تقابل بلكونة الآخر، ويمسكان بمضربين ويتقاذفان الكرة وكأنهما يقفان على أحد ملاعب التنس، بينما يقف شاب ثالث أسفل البلكونتين كحكم للمباراة، واسترجاع الكرة حال سقوطها.