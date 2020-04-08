واقعة خطيرة في نيوزلندا.. مصابون بـ"كورونا" يبصقون على الشرطة

المصدر: ولينجتون - د ب أ

أفادت السلطات النيوزيلندية بأنه تم وضع ثمانية شرطيين في العزل الذاتي بعد أن بصق عليهم أشخاص قالوا إنه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ، أو أن لديهم أعراضا مرضية.



وقال مفوض الشرطة أندرو كوستر خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء إن البصق يعد خطرا متصاعدا على كل من عناصر الشرطة والمجتمع أثناء جائحة كورونا.



وأضاف كوستر أنه إذا بصق أو سعل شخص ما على شخص آخر ونقل إليه العدوى، فإنه ربما يواجه عقوبة السجن لمدة 14 عاما.



وتابع: "سلوك أقلية صغيرة من الأشخاص في استهداف أفراد الشرطة أو أفراد الشعب عن طريق السعال أو البصق أمر مخيب للآمال ومقلق للغاية. إنه سلوك غير مقبول على الإطلاق".