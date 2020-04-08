مقتل 3 شباب طعناً في معركة "الطائرات الورقية" بأفغانستان

المصدر: كابول - د ب أ

ذكر مسؤولون في أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة شباب قتلوا طعنا وأصيب اثنان آخران في شجار ، بينما كانوا يطلقون الطائرات الورقية في العاصمة الأفغانية.

وكان اشتباك بين أسرتين قد تحول إلى عنف في العاصمة كابول، جنوب غرب البلاد مساء أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته نائبة المتحدث باسم وزير الداخلية، مروى اميني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). واعتقلت الشرطة خمسة أشخاص من الجانبين.



يذكر أن كثيرين من الأطفال والشبان يطلقون طائرات ورقية خلال الربيع في أفغانستان.



وواحد من أكبر عوامل الجذب الرئيسية في هذا النشاط هو معركة الطائرات الورقية، وهدفها هو قطع وثاق الطائرة الورقية للخصم. وهي من الرياضات المفضلة للكثير من الفتيان، كما أن النزاعات المماثلة تعد أمرا شائعا في أفغانستان التي تمزقها الحرب، حيث بات العنف من الأمور الطبيعية في الحياة اليومية.