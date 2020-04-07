فرنسي يخرق الحجر الإلزامي لشراء السجائر من إسبانيا

المصدر: ترجمة: مكي معمري -«سوار ماغزين»

يميل المدخنون الفرنسيون في المناطق الحدودية الإسبانية إلى شراء السجائر في البلد المجاور، نظرا لسعره الرخيص مقارنة بفرنسا. وعلى الرغم من الحجر الإلزامي، حاول رجل فرنسي لم يذكر اسمه، المغامرة. وفي الطريق، ضاع في جبال «البرنيه»، الواقعة بين البلدين، وذلك عندما غادر قريته للحصول على الإمدادات سيرا على الأقدام، وفقا لما قاله رجال الدرك الذين أنقذوه.

وفي منشور على موقع «فيس بوك»، دانت فرقة الدرك المحلية، سلوك المواطن الفرنسي، المقيم في «بربينيان»، الذي عثر عليه منهكًا، يرتجف من البرد، فوق مرتفعات منطقة «بيرثوس»، وهي قرية بالقرب من الحدود مع إسبانيا. ولإنقاذه، كان على السلطات الاستعانة بطائرة مروحية للأمن المدني، فضلا عن موارد أخرى.

وبعد أن غادر بربينيان بالسيارة، لم يُسمح له بالمرور عند نقطة تفتيش، على الحدود بين فرنسا وإسبانيا. وبدلاً من الاستسلام، ركن سيارته جانبًا، وانطلق مشياً على الأقدام، على أمل شراء علب سجائر، عند عبور الحدود من الجبل.

وأصيب الرجل بخيبة أمل، إذ سقط في جدول مياه ثم في تعثر بسبب كثافة الأشجار. وانتهى الأمر بطلب المساعدة في مواجهة الخطر الذي كان يحيط به. وعلى كل حال، فهذه المغامرة والمعاناة لن تكون عذرا لإعفائه من دفع غرامة قدرها 135 يورو، المنصوص عليها، في حالة عدم الامتثال لقواعد الحجر المنزلي.