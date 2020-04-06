بالفيديو.. قطيع من الإبل يتجول في مكة مستغلاً حظر التجول

المصدر: متابعات – سمير سعيد

نشر نشطاء على موقع "تويتر" مقطعاً لقطيع من الإبل يتجول ليلاً بحي الشرائع في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعد الهدوء الذي أنتاب الشوارع، وخلوها من المارة والسيارات، تماشياً مع إجراءات منع التجول.

ويبدو أن الإبل استغلت وقت حظر التجول لدخول المدينة، مستفيدة من حالة حالة الهدوء التام.

فيديو متداول ..

قافلة من الإبل تتجول ليلاً بحي الشرائع مخطط 4 ، بعد الهدوء الذي أنتاب الشوارع ، وخلوها من المارة والسيارات ، تماشياً مع إجراءات منع التجول. pic.twitter.com/dkxsfZ14r3 — أخبار مكة المكرمة (@AkhbarMakkah) April 6, 2020