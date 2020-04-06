"كورونا" تحول طياراً بريطانياً إلى عامل توصيل طلبات

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "ديلي ميل"

بدأ الكابتن طيار البريطاني بيتر لوغن، من الخطوط الجوية البريطانية المتوقف عن العمل بسبب فيروس "كورونا"، العمل في توصيل الطلبات كتدبير مؤقت في شركة "تيسكو" لبيع البقالة عبر الانترنت. وتخلى الطيار لوغن عن قيادة طائرة بوينغ 747 من أجل قيادة سيارة لنقل احتياجات البقالة للبريطانيين الموجودين في الحجر الصحي.

وأوقفت الخطوط الجوية البريطانية جميع رحلاتها في مطار غيتويك كما أنها خفضت خدماتها في مطار هيثرو، في حين تم تخفيض رواتب الطيارين 50% لمدة ثلاثة أشهر، وطلب منهم أخذ إجازة بلا راتب مدتها اسبوعين في ابريل ومايو.

وبسرعة أثنى أصدقاء لوغن على هذا التصرف، وكتب له أحدهم على "تويتر": "هذا عمل رائع يا بيتر اتمنى لك عودة سريعة إلى طائرتك"، وقال له آخر "يا لك من نجم كبير انك مثال عظيم".

وهذه ثاني مرة يجد فيها لوغن نفسه بلا عمل خلال شهور عدة.

وعمل لوغن في شركة "دي اتش إل" لمدة 3 سنوات قبل أن تفلس الشركة في سبتمبر الماضي، فانتقل للعمل في الخطوط الجوية البريطانية لأربعة أشهر، قبل توقف الرحلات الجوية في شتى أنحاء العالم.

وكانت مارين واطسون خطيبة لوغن تعمل في قمرة قيادة الطائرة في شركة "دي اتش إل" وهي الآن تعمل في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس "كورونا" في مشافي جامعة ثوروك.

ومنحت الخطوط البريطانية إجازة لـ 36 ألف موظف من موظفيها البالغ عددهم 45 ألفاً، بمن فيهم طواقم قمرات القيادة، والطواقم الارضية، والمهندسين والموظفين الذين يتلقون الان 80% من رواتبهم من الحكومة.

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