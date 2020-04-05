هل ينتقل فيروس كورونا من الأم إلى الجنين؟.. تحليل لرضيع مصري بالغردقة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشف استشاري أمراض النساء والتوليد بالغردقة الدكتور رضا النجار، إنه سيتم إجراء تحليل كورونا لأول طفل مولود من أم أصيبت بالفيروس وتم شفائها، وذلك كإجراء احترازي للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وحسب صحيفة «المصري اليوم» قال النجار، أن الطفل يتم تغذيته من خلال اللبن الصناعي خلال الفترة الحالية.

وكان فريق طبي برئاسة الدكتور رضا النجار، قد نجح في الساعات الأولي من فجر الأحد، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة كانت مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، داخل مستشفى الغردقة العام، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة والطب الوقائي.

وقبل إجراء العملية تم أخذ الاحتياطات اللازمة، وتجهيز الفريق الطبي للبدل الصفراء، وتمت العملية بنجاح في مستشفى الغردقة العام.

وأكد الفريق الطبي أن الأم رزقت بطفل ذكر، والاثنان في حالة صحية جيدة، موضحًا أنهم اتبعوا تعليمات منظمة الصحة العالمية في مثل هذه الأمور، من حماية ووقاية لعدم انتشار الفيروس، مع تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.

وكانت الأم (35 عامًا)، قد أُعلن عن إصابتها بفيروس «كورونا»، وتم نقلها لمستشفى العزل بأسوان، وتلقت العلاج، ثم تحولت نتائج فحصها بعد أيام قليلة من إيجابية إلى سلبية.