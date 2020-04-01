بالفيديو.. أول ظهور للأمير تشارلز بعد تعافيه من فيروس كورونا

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

تحدث ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز لأول مرة عن المعاناة التي قضاها أثناء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال في فيديو نشره حساب العائلة المالكة البريطانية على موقع "انستغرام"، وكذا نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية والنسخة الإنجليزية لقناة سكاي نيوز، إن تجربة إصابته بالوباء كانت غريبة ومحبطة ومحزنة.



وأشاد الأمير تشارلز، البالغ من العمر 71 عاماً، في الفيديو الذي سجله بعد تعافيه من عدوى فيروس كورونا، بالعاملين في خدمات الطوارئ في المملكة المتحدة، وهذا هو أول فيديو للأمير تشارلز منذ خروجه من العزل يوم الاثنين.

