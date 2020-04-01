السعودية: على العالم التريث في إبرام عقود الحج حتى يتضح مسار "كورونا"

المصدر: الرياض - وام

دعا الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة السعودي دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج لهذا العام 1441 هجرية حتى تتضح الرؤية لفيروس كورونا المستجد وآثاره الحالية و المستقبلية وذلك من منطلق مسؤولية المملكة العربية السعودية تجاه الصحة العامة للحجيج .

وقال الوزير السعودي في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة الأنباء السعودية إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مهتمة بسلامة جميع المعتمرين والزوار الموجودين في فنادق العزل الصحي و يتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف": قمنا بالتنسيق مع وزارة الصحة بجولة تفقدية للفنادق التي أستخدمت للعزل الصحي لضمان تقديم كافة الخدمات والرعاية للمعتمرين الموجودين في مكة المكرمة" .. مشيرا إلى أن السعودية تقدم الرعاية لـ 1200 معتمر لم يستطيعوا العودة إلى بلدانهم.

و كشف أنه بناء على الأوضاع الحالية تتم حاليا إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة و لم يعتمر بسبب التعليق المؤقت احترازيا.