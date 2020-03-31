بالفيديو.. داعية سعودي: الناس في مصيبة والبعض يقول علاج "كورونا" بـالكركم

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

انتقد عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ عبد الله المطلق، استغلال البعض للأوضاع الحالية وترويج وصفات يزعمون أنها تعالج فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19).

وقال المطلق، في لقاء ببرنامج "فتاوى" على القناة "السعودية"، إن الناس الآن في مصيبة وبعض الناس من كبار السن يقولون شربة المر والكركم تعالج من "كورونا"، متعجباً: "من أين لكم بهذه المزاعم! وهل أنتم دارسون؟".

وتساءل الشيخ المطلق مستنكراً: "هل نترك الطب والدارسين الحاصلين على الشهادات فيه ونلجأ لمثل هذه الوصفات".

#فتاوى | معالي الشيخ عبدالله المطلق - عضو #هيئة_كبار_العلماء: ما أحوجنا لتعليمات القرآن، البعض يقول "الكركم والمُر علاج #كورونا"، والله تعالى ذكر في كتابه الكريم: "فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا".#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/r6ksO7TwiU — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 30, 2020