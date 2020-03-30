بالصور.. آباء في الحجر الصحي: انقذونا من أبنائنا

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

مع إعلان غالبية دول العالم الحجر الصحي بسبب تفشي وباء "كورونا المستجد"، واغلاق المؤسسات الحكومية بشكل عام والمدارس بشكل، بدأ البعض يعاني من إيجاد وسائل ترفيه للأسرة وخاصة الأطفال.

فقد شارك العديد من الآباء والأمهات فيديوهات منزلية على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء في فترة الحجر الصحي لأطفالهم، حيث تظهر اللقطات طرق الصغار في الترفيه عن أنفسهم والتي اشتكى بعض الآباء والأمهات منها، خلال انشغال الوالدين باستخدام الأجهزة الذكية، لدرجة أن أحدهم كتب على أرضية مدخل منزله "أرجوكم أنقذوني من الأطفال".

وكشف الآباء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى، كيف أن أطفالهم قد غطوا أنفسهم بالطين والطلاء ومعجون الأسنان بينما تركوا الأجهزة الذكية.