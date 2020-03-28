قرار مفاجئ بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أصدر محافظ الإسكندرية في مصر، اللواء محمد الشريف، اليوم، تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور، اعتباراً من الغد.



وبحسب بيان رسمي، نشرته المحافظة على موقعها الإلكتروني، فإن القرار جاء "عقب استغلال عدد من المواطنين المصريين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية".



وتابع البيان أن "القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة المواطنين".



من جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد أنه تم التواصل مع بعض الأسر الموجودة على الشواطئ، للاستفسار عن أسباب وجودهم، حيث أعربوا أنهم موجودون على الشواطئ كنوع من التنفيس في ظل الظروف الحالية. وأكد أنه تمت التوعية والتنبيه على جميع الموجودين بالشواطئ بخطورة التجمعات أياً كان موقعها، وقد تفهم الجمهور دواعي ذلك، وغلق الشواطئ، بحسب البيان الرسمي للمحافظة.