بالفيديو.. لحظة هروب مستشار جونسون بسبب "كورونا"

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

أظهر فيديو تداولته العديد من وسائل الإعلام البريطانية، لحظة هروب دومينيك كامينغز، كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من داونينغ ستريت، بعد وقت قصير من إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ووصفت صحيفة "مترو" البريطانية مقطع الفيديو بالغريب والساخر، قائلة إن دومينيك كامينغز هرب ركضاً من بوابة داونينغ ستريت، وهو يحمل حقيبة ثقيلة على كتفه، وقامت الكاميرا بالتقاطه وهو يجري دون حتى أن ينظر خلفه.



وأضافت الصحيفة أن دومينيك كامينغز، الذي وصفته بأنه شخصية مثيرة للجدل، ينظر إليه على أنه المساعد الرئيسي لرئيس الوزراء بوريس جونسون، وهو وراء استراتيجية الحكومة الأولية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.