ضبط مجموعة صينيين أثناء شواء ثعابين في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن أجهزة الأمن داهمت شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذاء للبيع، وتحفظت على فتاتين عثر عليهما بأحد غرف الشقة وهما في حالة صحية متدهورة.



ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن مصادر قولها، إنه تم استدعاء مجموعة من الأطباء لإجراء الكشف الطبى على الفتاتين وكل المتواجدين بالشقة، كما تم إخطار السفارة الصينية بالقاهرة لإرسال مندوب لحضور التحقيق مع المقبوض عليهم.



وتابعت أن البلاغ الذى تلقته مباحث القاهرة كان يشير إلى وجود "خفافيش" موضوعة في صناديق داخل الشقة، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية، بالإضافة إلى تعقيم كامل المبنى.



وأشارت الصحيفة إلى أن الطب البيطري وصل الى الشقة لفحص المضبوطات وإعداد تقرير بشأن الواقعة.



وقال الأهالي إنهم لاحظوا تردد أعداد كبيرة على الشقة من صينيين ومصريين أيضاً، وكانت هذه الزيارات مثار اهتمام واستغراب كل الجيران، مشيرين إلى أنهم كانوا دائمي الشكوى من الرائحة التي كانت تنبعث من الشقة.