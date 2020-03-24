بالفيديو.. السيسي يتفقد معدات تطهير طورها الجيش المصري

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يتفقد نماذج لمعدات التطهير والتعقيم التي طورتها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي.

وقال المتحدث: "في إطار مساهمة القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وذلك للاستخدام في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال وطبقاً لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية".