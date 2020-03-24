الشرطة السعودية تلقي القبض على مصور "الأرفف الفارغة"

المصدر: نجران – واس

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران، بأنه بالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه المصور عدداً من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة، مدعياً خلوها من السلع الغذائية، مما يوحي بوجود أزمة غذائية في المنطقة، وبعد التحقق من ذلك من قبل الجهات المختصة، فقد اتضح خلاف ما زعم تماماً، وأن "الأرفف الفارغة" مستحدثة لغرض التوسعة، وخصصت كقسم جديد للمنظفات.

وأكد المتحدث أن جهود فرق البحث والتحري أسفرت عن القبض على المصور، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجارِ استكمال الإجراءات التحقيق الأولية تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص.