ميركل "في حالة جيدة" في العزل المنزلي

المصدر: برلين - أ ف ب

قال المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، اليوم الاثنين، انها "بحالة جيدة" في إطار العزل الذي فرضته على نفسها وتنتظر نتائج فحص التأكد من خلوها من فيروس كورونا، بعد انضمامها الى ملايين الالمان في العمل من المنزل.

وقررت ميركل عزل نفسها كإجراء احترازي بعدما علمت الاحد انها خالطت طبيبا مصابا بالفيروس المستجد.

وصرح المتحدث ستيفن شيبرت للصحافيين "المستشارة بحال جيدة".

وترأست ميركل (65 عاما) من شقتها في برلين اجتماع حكومتها عبر الهاتف.

وقال المتحدث انها "خضعت للفحص اليوم ونحن في انتظار النتائج، وسنرى ما ستخرج به"، مضيفا أن اي خطوة تالية سيتم اتخاذها بناء على نصائح الاطباء ومعهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض.

وشكر سيبرت الجميع نيابة عن ميركل على "التمنيات الكثيرة للمستشارة بصحة جيدة".

ورفض المتحدث الكشف عما إذا كان زوج ميركل استاذ الكيمياء يواكيم سوير في الحجر الصحي معها، قائلا انه لن يكشف معلومات حول أفراد الأسرة.

وردا على سؤال عما إذا كان هو نفسه، كموظف مقرب من ميركل، يجب أن يعزل نفسه، قال سيبرت إنه التقى آخر مرة المستشارة بعد ظهر الأحد لكنه تمسك بنصيحة الحفاظ على مسافة آمنة.

وجاءت أنباء دخول ميركل إلى الحجر الصحي بعد وقت قصير من عقدها مؤتمرا صحافيا في برلين حيث لم تظهر عليها أعراض اعتلال الصحة.