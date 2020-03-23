لمنع تفشي "كورونا".. إطلاق سراح آلاف المساجين في أميركا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قررت السلطات المحلية في عدد من الولايات الأميركية، إطلاق سراح آلاف المساجين، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون، وفقاً لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكرت صحيفة "وول ستريت" اليوم، أنّ السجون في كاليفورنيا، ونيويورك، وتكساس، بدأت إطلاق سراح المساجين الذين لايزالون يقضون مدة محكوميتهم على خلفية قضايا إجرامية خفيفة، وكذلك المساجين المسنين الذين يعانون أمراضاً.

ونقلت الصحيفة عن قاضي القانون الإداري في ولاية أوهايو، برندان شيهان قوله: "نحن لا نفتح أبواب السجون ولا نسمح للمساجين بالمغادرة، وإنما نبحث عن المجرمين غير الخطرين، الذين ارتكبوا جرائم بسيطة، وننظر في الحالات التي تعاني خطراً صحياً كبيراً".

وسجلت الولايات المتحدة أمس الأحد، ارتفاعاً هائلاً وغير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا، إذ ازدادت هذه الحصيلة بواقع أكثر من 8000 حالة، ما رفع عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 32 ألفاً و356 مصابا.