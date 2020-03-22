بالفيديو.. الجيش المصري يجري عمليات تطهير وتعقيم للوقاية من «كورونا»

المصدر: متابعات - شريف مهدي

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه استكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسة والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير، التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.

وأضاف المتحدث عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أنه تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد، إضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكل الأسطح والأرضيات والحوائط، وكذلك تنفيذ كل الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق (أنور السادات)، وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، فضلاً عن كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق العاملة بالقاهرة الكبرى التي تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها.

وتابع أنه تم دفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة لميادين التحرير وطلعت حرب وعبدالمنعم رياض والأوبرا ومحيط جامعة الدول العربية ومسجد عمر مكرم، علاوة على عدد من الشوارع الرئيسة المؤدية إلى ميدان التحرير وكوبري قصر النيل، وذلك لإجراء الأعمال الوقائية لتلك الأماكن الحيوية.

وأوضح أن القوات المسلحة حرصت على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية، لضمان تنفيذ كل الإجراءات من خلال الأسلوب العلمي الراقي الذي يضمن التنفيذ بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة، فضلاً عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير في أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر، لضمان عدم تعطل حركة المرور، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائي بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين في ذلك الوقت.

يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لكل أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا، بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.