السيسي ينشر صورته مع والدته الراحلة ورسالة مؤثرة

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نشر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صورة تجمعه مع والدته الراحلة، تزامناً مع احتفال عيد الأم الذي يوافق اليوم السبت.

وقال السيسي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزاً للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سنداً وعوناً".



وتابع: "إلى من ندين لها بما غرسته في قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح، إلى أمي التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان".