    سعودي يعفي المستأجرين من الإيجار الشهري بسبب "كورونا"

    أمير منطقة حائل.

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    • متابعات - شريف مهدي
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    أعرب أمير منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، عن شكره لرجل الأعمال سعود بن عبدالرحمن العجلان، على مبادرته في إعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار الشهري لمحلاتهم خلال فترة إغلاق المحلات، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة المواطنين .

    وأكد أمير منطقة حائل في خطاب شكر وجهه لرجل الأعمال العجلان، أهمية دور رجال الأعمال في مثل هذه المبادرات الوطنية التي تسهم في التكاتف وتبرز فيها وقفات أبناء هذا الوطن، متطلعاً لوقوف الجميع مع الوطن في هذا الوقت، مشيداً بمبادرة "العجلان" تجاه المستأجرين بإعفائهم من الإيجار الشهري لمحلاتهم خلال فترة الإغلاق الاحترازي للمحلات التجارية والأنشطة إسهاما منه لتخفيف الضرر عليهم واستشعاراً للمسؤولية الاجتماعية والوطنية.

     

     

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