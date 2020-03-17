سعودي يعفي المستأجرين من الإيجار الشهري بسبب "كورونا"

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعرب أمير منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، عن شكره لرجل الأعمال سعود بن عبدالرحمن العجلان، على مبادرته في إعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار الشهري لمحلاتهم خلال فترة إغلاق المحلات، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة المواطنين .



وأكد أمير منطقة حائل في خطاب شكر وجهه لرجل الأعمال العجلان، أهمية دور رجال الأعمال في مثل هذه المبادرات الوطنية التي تسهم في التكاتف وتبرز فيها وقفات أبناء هذا الوطن، متطلعاً لوقوف الجميع مع الوطن في هذا الوقت، مشيداً بمبادرة "العجلان" تجاه المستأجرين بإعفائهم من الإيجار الشهري لمحلاتهم خلال فترة الإغلاق الاحترازي للمحلات التجارية والأنشطة إسهاما منه لتخفيف الضرر عليهم واستشعاراً للمسؤولية الاجتماعية والوطنية.

بعث أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير #عبدالعزيز_بن_سعد_بن_عبدالعزيز خطاب شكر لرجل الأعمال سعود بن عبدالرحمن العجلان لمبادرته في إعفاء المستأجرين خلال فترة التعليق. pic.twitter.com/ogF2jxjcxc — إمارة منطقة حائل (@emara_hail) March 16, 2020

في ظل هذا التوجه المبارك والذي يهدف بحول الله وقوته حفظ صحة المواطن من الطبيعي سوف تتاثر مبيعات بعض الأنشطة من باب المسئولية الوطنية والاجتماعية

املك عقار ولله الحمد والشكر بحائل مؤجر لمستثمرين وفقهم الله سوف اعفيهم من الاجار خلال الفترة القادمة حتى إشعار اخر

حفظ الله الجميع. https://t.co/vXZwjvOlH8 — سعود العجلان (@saajlan1) March 15, 2020