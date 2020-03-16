بالفيديو.. عمدة مدريد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت عمدة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تغريدة نشرتها، اليوم الإثنين، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت إيزابيل في التغريدة: "عندما أجريت اختبار (كوفيد 19) سابقاً، وكانت النتيجة سلبية، كنت أعمل بلا كلل لأسابيع، الآن وفي النهاية أصبحت نتيجة اختباري إيجابية، سنستمر في القتال ضد هذا العدو غير المرئي".

وكانت وزارة الصحة الإسبانية، أعلنت اليوم الإثنين، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة لتصل إلى 297 حالة.

Como di negativo en la prueba del Covid, he estado trabajando sin descanso desde hace semanas y al final... Yo también doy positivo.



Seguiremos al frente de esta lucha contra el enemigo invisible... Pero aislada. ¡Vamos a por él! pic.twitter.com/VJRQpjAAl8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 16, 2020