بالصور.. تصادم قطاري ركاب في مصر

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

تصادم قطارى ركاب في مصر قادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتى إمبابة ورمسيس، حيث اصطدم أحدهما في الثاني من الخلف.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، إن الوزارة تحركت ب١٧ سيارة إسعاف تجاه حادث تصادر قطار سوهاج وأسوان.

وتابع مجاهد، أن هناك 13 مصابا حتى الآن من الحادث، مؤكدا أنه لا توجد أي وفيات حتى الآن، موضحاً أن هناك تنسيق تام مع وزارة النقل يجرى حاليا، مشيراً إلى إن الإصابات بسيطة ومتوسطة " كدمات ". ونوه المتحدث الرسمي للصحة، ان الحادث وقع أسفل كوبري مدرسة الصنايع بإمبابة روض الفرج.