لبنان: المتوفى بـ«كورونا» كان قادماً من مصر

المصدر: بيروت - وكالات

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة، في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، عن وفاة شخص (56 عاماً) أصيب بفيروس كورونا المستجد، كان قد أعلن سابقاً أنه في وضع حرج وغير مستقر، وتم نقله من مستشفى سيدة المعونات في جبيل إلى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت.

وأوضح المكتب الإعلامي أن المتوفى كان قد أتى إلى لبنان في 21 من فبراير الماضي، على متن طائرة آتية من مصر، التي لم تكن قد أعلنت عن إصابات بفيروس كورونا لديها، ولم تصنفها منظمة الصحة العالمية من ضمن الدول التي تسجل انتشاراً للفيروس في ذلك التوقيت، بحسب البيان.

ونشر حساب وزارة الصحة اللبنانية تغريدة على موقع "تويتر" تضمنت صورة من بيان أصدرته الوزارة حول حالة الوفاة التي سجلها لبنان:

بيروت في 10/3/2020

تسجيل اول وفاة لمريض #كورونا

تعلن #وزارة_الصحة_العامة عن وفاة مواطن لبناني (56 عاما) أصيب بفيروس كورونا المستجد، كان قد أعلن سابقا انه في وضع حرج وغير مستقر.

وكان المتوفى قد أتى إلى لبنان من مصر بتاريخ الحادي والعشرين من شباط الماضي. pic.twitter.com/jWr4CxhQMW — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) March 10, 2020