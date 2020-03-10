لبنان يسجل أول وفاة بفيروس كورونا

المصدر: بيروت - وكالات

قالت وسائل إعلام لبنانية إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مضيفة أن المريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر.



وأوقفت الحكومة اللبنانية الرحلات الجوية لغير المقيمين من بؤر الفيروس، وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في لبنان إلى 41 هذا الأسبوع.

وقال مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية لوكالة «فرانس برس»، إن «المصاب توفي اليوم، وهو مواطن لبناني يبلغ 56 عاماً، وكان قد وصل قادماً من مصر»، لافتاً إلى أن حالته كانت حرجة منذ وصوله الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في بيروت، حيث يتم عزل المصابين الذين تجاوز عددهم الأربعين.