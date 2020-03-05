بسبب «كورونا».. إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم

المصدر: القدس - أ. ف. ب

أكّد مسؤول كنسي، الخميس، صدور قرار بإغلاق كنيسة المهد أمام الزوار المسيحيين استجابة لتوصيات وزارة الصحة الفلسطينية بعد الاشتباه في حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة بيت لحم.

وقال المسؤول مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: «نحن نحترم قرار السلطات لأن سلامة المواطنين أولوية». وأضاف «إذا لم تغلق الكنيسة أبوابها اليوم، فستفعل غداً».

وأعلنت الطوائف المسيحية إغلاق الكنيسة وعدم استقبال السياح، استجابة لتوصيات وزارة الصحة وتعليمات محافظ المدينة، في إطار خطة الطوارئ التي تم اعتمادها لمواجهة فيروس كورونا.

وأوصت وزارة الصحة الفلسطينية بوقف وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في بيت لحم لمدة 14 يوماً.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أوصت الوزارة أيضاً بوقف الفعاليات والندوات والمؤتمرات والأنشطة الاجتماعية والرياضية كافة.

وكانت وزارة الصحة قالت إن هناك عدداً من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، في أحد فنادق محافظة بيت لحم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، الخميس، أنها تجري الفحوص اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها.