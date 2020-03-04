15 إصابة بفيروس كورونا الجديد في إسرائيل

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 15 بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.



وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، على المسافرين القادمين من خمس دول أوروبية بالإضافة إلى إيطاليا.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي: "سنطلب من جميع المسافرين القادمين من فرنسا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، والنمسا الشروع بعزل أنفسهم".



وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق الأسبوع الماضي فرض تدابير مماثلة على القادمين من إيطاليا.