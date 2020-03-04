92 وفاة بفيروس كورونا في إيران

المصدر: طهران - أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 15 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد و586 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الوطنية الإجمالية إلى 92 وفاة و2922 إصابة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الإيراني إن "عدد الإصابات الجديدة المؤكدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة يصل إلى 586، بالإضافة إلى 15 حالة وفاة".



وتتركز الإصابات في محافظتي طهران وقم، غير أن آخر الأعداد تشير إلى أن الفيروس منتشر الآن في جميع المحافظات الإيرانية الـ31 تقريبا، باستثناء واحدة.