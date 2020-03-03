ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 49 شخصاً في البحرين

المصدر: المنامة - وام

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن رصد حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 49 شخصاً.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الحالتين الجديدتين كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران، عبر مطار البحرين الدولي، وتم إجراء جميع التحاليل اللازمة لهما في القاعة المخصصة بالمطار لفحص القادمين من الدول الموبوءة، وتم وضعهما في الحجر الصحي الاحترازي، وفق الإجراءات المتبعة لحجر القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوماً، وبعد ظهور أعراض الاشتباه في الإصابة بالفيروس، تم إجراء التحاليل المخبرية لهما، التي أكدت إصابتهما بالفيروس حيث تم نقلهما، فوراً، إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وهما في وضع صحي مستقر.

ونوهت الوزارة بأن التنسيق قائم ومستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وثمنت وزارة الصحة دعم الأشقاء ووقفاتهم التاريخية مع مملكة البحرين، مضيفة أن إجراءات الفحص صارمة ومتواصلة، حماية للمواطنين والمقيمين.