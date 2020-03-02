قطر تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: الدوحة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، أن الاختبارات الطبية كشفت عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.



وأوضحت الوزارة أن اثنين من المواطنين القطريين واثنين من العمالة المنزلية كانا بصحبتهما في السفر جرى تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأضافت الوزارة أن المصابين من بين مجموعة من المدنيين الذين قامت قطر بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي.