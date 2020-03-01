«الجمارك السعودية»: وقف تصدير المستلزمات الطبية لكشف «كورونا المستجد»

المصدر: نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

أصدرت الجمارك السعودية، تعميما على جميع منافذها الجمركية (البرية والبحرية والجوية) يتضمن إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض كورونا المستجد (Covid-19).

وأوضحت «الجمارك» في بيان لها اليوم (الأحد) أن ذلك يأتي وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، التي تشمل (الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلِّفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، الأقنعة الطبية للوجه)، سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (Covid-19) في المملكة، والمتضمنة إيقاف تصدير جميع تلك المنتجات والمستلزمات، إضافة إلى أن ذلك يمثل اتخاذا للتدابير الوقائية وتوفيرا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العالمية.