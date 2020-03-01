فريد الديب: أموال وممتلكات حسني مبارك متحفظ عليها

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

كشف فريد الديب محامي أسرة الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك مفاجأة عن أموال الرئيس السابق، موضحا في تصريح لصحيفة الوطن المصرية، أن قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك ما زال ساريا، ويعني قرار التحفظ على أموال وممتلكات مبارك عدم إمكانية التصرف فيها.

وأضاف الديب أن القرار اتخذ في 28 فبراير عام 2011 بموجب التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في بلاغ قدم له آنذاك ولم يتم التصرف في التحقيقات إلى الآن.

وعن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وصف الديب ما يتردد عن حجم الثروة والممتلكات على مدار الأيام الماضية بأنه غير صحيح و«كلام فارغ».

وكان فريد الديب قد قال في تصريحات غداة وفاة حسني مبارك «عرفت من مبارك الكثير.. وسأقول كل شيء في حينه.»

وتوفي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 92 عامًا، وأقيمت جنازة عسكرية رسمية له، الأربعاء، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان حسني مبارك قد تنحى عن الحكم في فبراير 2011، على خلفية احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الراحل قد نشر، على حسابه في «تويتر» الجمعة الماضي مقطع فيديو بصوت والده كوصية للمصريين حيث قال مبارك في التسجيل الصوتي، «لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل، وأوارى في تراب مصر الطاهر».

وأضاف «إنني وقد اقترب العمر من نهايته، أحمد الله مرتاح الضمير، أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربا وسلاما».

وطالب حسني مبارك، بحسب الفيديو، المصريين بـ«الحفاظ على وحدة الوطن»، و«الالتفاف حول قيادته».

واعتبر الرئيس المصري السابق، في التسجيل الصوتي، أن مصر «أمانة في أعناق الشعب المصري» «احفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها، وامضوا بها إلى الأمام».