حفيد مبارك في رسالة لجده: أطال الله عمرك حتى رأيت أعداءك في السجون

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

نشر حفيد الرئيس المصري الراحل حسنى مبارك، عمر علاء مبارك، كلمات رثاء لجده، عبر صفحته في موقع "فيس بوك" قال فيها: "مصر كلها تمطر يوم وفاتك كإن سمائها بتعيط عليك والجامعات والمدارس كلها أجازة كأنها أعلنت الحداد عليك وتموت في أول يوم من أيام رجب كإن ربنا بيفيض من فضله وكرمه عليك.. ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك".

وأضاف عمر علاء مبارك: "تموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول ولا معتدى عليك.. وربنا طول عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعداءك في السجون اللي تآمروا عليك وفجأة ملايين المصريين يحزنوا ويِرثوك ويدعولك بالخير ويترحموا عليكو.. ويتعملك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة والوفود يصلوا عليك".