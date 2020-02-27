ينفق على الذكور فقط.. فتاة مصرية تقاضي والدها وتطالبه بتعويض كبير

المصدر: متابعات -الإمارات اليوم

أقامت فتاة مصرية دعوى نفقة مصروفات جهاز زواج، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام والدها بدفع نصف مليون جنيه ثمن المنقولات الزوجية الخاصة بها.

وأرفقت الفتاة دعواها بالمستندات والفواتير، مؤكدة: "تخلى والدي عني منذ أن كنت في سن التاسعة، وطوال 17 عاماً امتنع عن السؤال عني أو دفع نفقاتي، لأعيش عمري كله وأنا ألهث مع والدتي بالمحاكم بحثاً عن بعض الأموال التي تساعدني في الحياة بشكل آدمي، بعد نشوب خلافات حادة بينهما، وحصولها على الطلاق، بعد سنوات من العيش في عذاب تحت العنف والإساءة، بحثاً عن بعض الأموال التي تساعدني في الحياة بشكل آدمي".

وقالت صحيفة "اليوم السابع المصرية" إن الفتاة أشارت إلى أن والدها قرر تدمير حياتها كعادته، ورفض المساهمة بالجهاز، وأعلن أمام أهل خطيبها أنه يعتبرها ميتة بالنسبة له، وشوه سمعة والدتها وأطلق عليها اتهامات أخلاقية.

وحملت تفاصيل القضية إقامة "م.س.ع"، 29 عاماً، دعوى مصروفات زواج أمام محكمة الأسرة، مؤكدة يسر حالته المادية، وامتلاكه الكثير من الأصول العقارية والمحال التجارية، التي تدخل له مئات الآلاف، وبالرغم من ذلك يمتنع عن الإنفاق عليها، رغم تكفله بمصروفات زواج أشقائها من زوجته الأخرى.