أول تعليق مصري على قرار السعودية تعليق تأشيرات العمرة

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

في أول تعليق مصري على قرار المملكة العربية السعودية تعليق تأشيرات العمرة، أكد وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، أن تعليق المملكة المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".

وأوضح جمعة، في بيان صحافي اليوم الخميس، أن قرار السعودية له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، في ضوء بيان الخارجية السعودية، الذي أكد أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس «كورونا»، وأن هذا الإجراء سيخضع لإعادة التقييم المستمر.