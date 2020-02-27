"آسفين يا ريس": السيسي أثلج صدورنا بجنازة مبارك العسكرية

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

قال أدمن صفحة "آسفين يا ريس"، عاصم أبوالخير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" "أعزي الشعب المصري وأسرة الرئيس السابق مبارك في وفاة الرئيس العظيم"، وتابع "الرئيس السيسي أثلج صدورنا بالصورة المشرفة التي رأيناها في الجنازة العسكرية لمبارك".

وتابع أبوالخير: "تكريم الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان فوق المتوقع بتنكيس العلم وإعلان الحداد 3 أيام، وهو ما يعد رسالة قوية إلى الغرب وجماعة الإخوان الإرهابية"، مؤكداً أنه لا يمكن الاختلاف على تاريخ مبارك العسكري والمدني.