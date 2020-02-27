"الصحة الكويتية" تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 43 حالة

المصدر: الكويت - وام

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " إلى 43 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 17 إصابة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الدكتورة بثينة المضف، الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف، قولها - خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمقر الوزارة - إن الحالات الـ43 المؤكدة كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.

وأوضحت أنه تم عزل جميع الحالات المؤكدة في المستشفى المخصص والمعد لتلك الحالات، وتجري متابعتهم وعلاجهم حسب البروتوكولات العلمية، لافتة إلى أن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة ويتمتعون بصحة جيدة، وهم في طور الشفاء.