تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الأربعاء، وقالت إن المريضة وضعت في الحجر الصحي بعد العودة من رحلة لإيران.



وأضافت الوزارة في بيان أن المرأة وصلت لبنان الأسبوع الماضي على متن الرحلة ذاتها التي كانت عليها الحالة الأولى ووضعت في الحجر الصحي بمستشفى في بيروت منذ ظهرت عليها أعراض المرض أول من أمس الاثنين.