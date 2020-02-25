بالفيديو.. علاء مبارك ينعى والده بأشهر كلماته المؤثرة

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نعى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والده عبر جملة كتبها، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "إنا لله و إنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك.. اللهم أعفو عنه واغفر له وارحمه".

وتضمن الفيديو صوت الرئيس المصري الأسبق وهو يتحدث أشهر الجمل والعبارات التي قالها في خطاباته السابقة.

إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه . pic.twitter.com/xOFgjZ7phr — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 25, 2020