إيران تدعو مواطنيها إلى البقاء في منازلهم بعد وفاة 16 بفيروس كورونا

المصدر: طهران - رويترز

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، للتلفزيون الرسمي، إن الوزارة حثت المواطنين الإيرانيين، اليوم الثلاثاء، على البقاء في منازلهم، بعد ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 16 حالة.



وقال المتحدث كيانوش جهانبور: "سيكون الوضع أكثر أماناً ببقاء الناس في منازلهم، ظهرت 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، منها 16 حالة في مدينة قم".



وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة، في مختلف أرجاء إيران، 95 حالة.