بالصور.. ترامب يجدد حبه لميلانيا أمام "تاج محل"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

زار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، أمام "تاج محل"، وهو ضريح يعد أشهر نصب في العالم للحب، ضمن برنامج زيارته الرسمية إلى الهند.

وخلال زيارة "تاج محل" حرص ترامب على الإمساك بيد ميلانيا، فكما لو أنه يجدد حبه لزوجته أمام أهم نصب للحب في العالم.

ووصف دونالد ترامب، "تاج محل"، بأنه "لا يصدق"، بينما قالت زوجته ميلانيا إنه "جميل".

ويعد "تاج محل" من عجائب الدنيا السبع، وبناه الإمبراطور شاه جهان في القرن الـ16 كضريح لزوجته الراحلة ممتاز محل، تعبيراً عن حبه لها، حيث صار الضريح يرمز إلى الحب والوفاء.