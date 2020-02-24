بالفيديو.. طوابير ألفية لشراء كمامات "كورونا" في كوريا الجنوبية

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

وسط حالة من الخوف بسبب تفشي فيروس كورونا، اصطف الآلاف من الكوريين الجنوبيين لشراء كمامات طبية واقية في لقطات مذهلة لطائرات بدون طيار من الجو.

ولدى كوريا الجنوبية أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين، حيث وصل عددها إلى 830 إصابة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطوابير الطويلة التي أظهرتها لقطات فيديو ظهرت في مدينة دايجو التي تقع في مركز تفشي المرض.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي "حالة تأهب قصوى" وطنية، أمس، حيث تم إغلاق مراكز الرعاية اليومية، وتم تمديد العطلات المدرسية وحظر التجمعات العامة.