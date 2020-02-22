طفلة تتعرض للاغتصاب اليومي لمدة عام كامل في أستراليا

المصدر: ترجمة – الإمارات اليوم

اتهمت طفلة أسترالية تبلغ من العمر تسعة أعوام والدتها بإساءة معاملتها، وقالت إن أمها دعت العشرات من الرجال الغريبين إلى منزل الأسرة في مدينة جولد كوست لاغتصابها، وتقاضت الأم ثمناً لذلك، وفقاً لمذكرة مكتوبة بخط اليد سلمتها الفتاة للمحكمة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، روت الفتاة لمحكمة ساوثبورت المحلية، تفاصيل مروعة عن الانتهاكات التي تعرضت لها، وقالت إن والدتها كانت تعطيها شراباً يجعلها تشعر بالنعاس، ثم تدعو الرجال إلى منزل الأسرة لاغتصابها، ثم تتقاضى الأم مقابلاً مالياً من هؤلاء الرجال.

وقالت الفتاة إنها تحملت الإيذاء على أيدي أصدقاء أمها كل يوم لمدة عام، بينما كان والدها مسجوناً طوال فترة حدوث تلك الوقائع.