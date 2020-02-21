للفت الانتباه.. طفلة مصرية تحرق 13 منزلاً بينها 6 لعائلتها

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

كشفت تحقيقات وتحريات وزارة الداخلية المصرية، في واقعة ضبط الطفلة المتهمة بحرق منازل قرية "45 الشراقوة"، التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، أن المتهمة تدعى "عزيزة. س." وتبلغ من العمر 12عاما، وهي تلميذة بالصف السادس الابتدائي.

وأوضحت التحقيقات أن الطفلة أشعلت 13 حريقا في 13 منزلا بالقرية خلال 14 يوما باستخدام ولاعة كانت تخفيها في حذائها، وأن نصف المنازل المحترقة، هي منازل جدها وعمها وأخوالها.

وحسب اعترافات الطفلة، فإنها ارتكبت تلك الجرائم للفت الانتباه إليها، وأرجعت ذلك إلى شغفها بمشاهدة ردود أفعال أهالي قريتها، واعتقادهم بأن وراء تلك الوقائع قوة خارقة.

وأوضحت التلميذة المتهمة، أنها حرصت على معاودة إشعال الحرائق على فترات زمنية، حيث ظن الأهالي أن هذه الحرائق بفعل قوة خارقة، واستعانوا برجال الدين لتفسير تلك الظاهرة ومجابهتها.

وأضافت المتهمة، أنه فيما يتعلق بواقعة احتراق الحقائب المدرسية، فإنها ارتكبتها بدافع الانتقام من زميلاتها لغيرتها الشديدة منهن، ورفضهن صداقتها، وذلك باستخدام قداحة "ولاعة"، أرشدت عنها، قامت بإخفائها داخل حذائها.