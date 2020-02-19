إصابتان بفيروس كورونا الجديد في إيران (مُحدث)

المصدر: طهران - أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تأكيد إصابة شخصين بفيروس كورونا الجديد، وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور إن الحالتين رصدتا في مدينة قم، جنوب طهران.

وأضاف: "خلال اليومين الماضيين، رصدنا بعض الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم، وتم إرسال فرق بعد ورود التقارير، وبناء على البروتوكول المعمول به تم عزل الحالات المشتبه بها وفحصها".

وتابع: "من بين العينات التي أرسلت، أكد مختبر إصابة اثنتين منها بفيروس كورونا الجديد قبل دقائق، وبعض العينات الأخرى كانت فيروس إنفلونزا (ب)".

وأكد المتحدث إجراء فحوص إضافية على الحالتين، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية "في أقرب وقت".