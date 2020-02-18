75 % من الأستراليين تأثروا بحرائق الغابات

المصدر: سيدني - أ ف ب

أفاد استطلاع نشر، الثلاثاء، أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص تأثروا بحرائق الغابات المدمرة في استراليا التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، إضافة إلى تراجع الدعم للحكومة ولمشاريع بناء مناجم الفحم.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية الضرر الهائل على المستوى الإنساني للأزمة التي استمرت خمسة أشهر، وأودت بحياة أكثر من 30 شخصاً ودمّرت آلاف المنازل.



وقال الباحث الاجتماعي نيكولاس بيدل: "لقد أثّرت هذه الحرائق تقريباً في كل مواطن أسترالي، وسوف يعيش الكثير منا مع هذه الآثار لسنوات قادمة".



وأشار الاستطلاع الذي شمل ثلاثة آلاف شخص، إلى أن 14 % من السكان تأثروا بشكل مباشر جراء الحرائق وفقدوا منازلهم أو أجبروا على تركها.



وإضافة إلى الثلاثة ملايين شخص هؤلاء، هناك 15 مليون أسترالي تأثروا بشكل غير مباشر بدخان حرائق الغابات أو إلغاء خطط تمضية إجازاتهم.



وتسبب حجم التأثير الناتج عن الحرائق بصدمة للباحثين، كما أنه يتوقع أن يكون مقلقا للحكومة في كانبيرا.



ويقول العلماء إن سبب الحرائق يعود الى الجفاف وتفاقم الظروف الجوية غير المناسبة بسبب التغيّر المناخي.