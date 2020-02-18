بسبب فقرة رقص شرقي.. "التعليم" المصرية تقيل مدير مدرسة وتفصل 20 تلميذاً

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم المصرية، أنه تم إقالة مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات من منصبه، وتحويل 18 مدرساً وموظفاً للتحقيق في واقعة رقص طلاب أحد الفصول على موسيقى أغنية محمد رمضان، ومشاهدتهم لفقرة رقص شرقي تؤديها راقصة على السبورة الذكية أثناء اليوم الدراسي.

وقال المصدر في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية، إن العدد قابل للزيادة، وسيتم توقيع أقصى عقوبة عن المتسببين في الواقعة. كما أصدرت إدارة مدينة السادات التعليمية بمحافظة المنوفية، قراراً بفصل 20 طالباً بمدرسة الفاروق عمر، ثلاثة أيام من قبل المدرسة، بالإضافة إلى فصل 15 يوماً من قبل الإدارة في تلك الواقعة.

وكانت المدرسة شهدت قيام الطلاب بالرقص على موسيقى أغاني الفنان محمد رمضان داخل الفصل، بالإضافة إلى تشغيلهم لفقرة رقص شرقي تؤديها راقصة على شاشة السبورة الذكية داخل أحد الفصول، وأثار انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي غضب أولياء الأمور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية.